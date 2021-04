Pechino Express Francia, incidente mortale: una vittima e diversi feriti durante lo show

Gravissimo incidente durante Pechino Express Francia. Il bilancio è di una vittima e diversi feriti. Lo scontro è avvenuto durante lo show.

Terribile tragedia durante Pechino Express Francia. Durante lo show i protagonisti hanno fatto un incidente mortale. Il guidatore è morto nello schianto, mentre i due concorrenti e il cameraman sono rimasti feriti.

Pechino Express Francia, incidente mortale

Pekin Express, versione francese dell’adventure game Pechino Express, è rimasto scosso da una terribile tragedia avvenuta durante le riprese.

L’edizione, girata in Turchia, è stata segnata da un evento fatale che ha lasciato tuti sotto shock. Un incidente mortale che ha coinvolto due concorrenti, i cameramen e il guidatore, che è morto nello schianto.

Il gioco consiste nel far gareggiare alcune coppie, che devono toccare diverse tappe, con poco denaro e senza mezzi di trasporto. I concorrenti devono chiedere passaggi, cene e pernottamenti agli abitanti del luogo. La puntata in questione, in cui la coppia formata da Aurore e Jonathan ha avuto il terribile incidente, è stata trasmessa a metà aprile.

Pechino Express Francia, incidente: la dinamica

La coppia formata da Aurore e Jonathan ha dovuto percorrere una strada particolarmente tortuosa su un veicolo guidato da un uomo turco di 82 anni, che aveva accettato di dar loro un passaggio. Improvvisamente un’auto ha colpito il loro mezzo e purtroppo il guidatore è deceduto.

Aurore, Jonathan e i cameraman sono stati ricoverati in ospedale. La donna ha subito diverse ferite alla testa e la coppia ovviamente ha dovuto lasciare la competizione.

L’incidente non è stato mandato in onda ma la produzione ha deciso di raccontare il fatto e lasciare un messaggio dedicato all’autista che era deceduto nello scontro.

Pechino Express Francia, incidente: non è la prima tragedia

In Francia purtroppo è già accaduto che durante un reality show sia successa una tragedia. A Koh-Lanta, versione francese di Survivor, nel 2013, è morto un concorrente di 25 anni. Durante Dropped, show girato in Argentina, nel 2015, è avvenuto un altro drammatico evento. Due elicotteri si sono scontrati e il bilancio è stato di 10 morti, di cui 8 concorrenti e due piloti. Tra loro era presente Camille Muffat, campionessa di nuoto.

Quella di Pechino Express Francia è una nuova tragedia che ha colpito moltissimo il Paese e la trasmissione. L’incidente in cui ha perso la vita il guidatore, ha portato due concorrenti e alcuni cameramen ad essere ricoverati.