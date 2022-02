Pechino, 4 feb. (askanews) – Pechino illuminata dai fuochi d’artificio sopra lo Stadio Nazionale a segnare l’inizio della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici.

Oltre a leader e autorità alcuni spettatori sono stati ammessi, ma il numero non è stato precisato; per gli eventi sportivi invece i biglietti non sono stati venduti al pubblico a causa della pandemia.