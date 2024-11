Pechino: l'aumento dei dazi non risolverà i problemi degli Stati Uniti

Milano, 28 nov. (askanews) – Pechino sostiene che l’aumento dei dazi sulla Cina minacciato dal presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump a causa del suo presunto ruolo nell’alimentare la crisi del fentanyl negli Stati Uniti “non risolverà i problemi degli Stati Uniti”. Gli Stati Uniti dovrebbero rispettare le regole del WTO e lavorare con la Cina in conformità con i principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione win-win per promuovere congiuntamente lo sviluppo stabile e sostenibile delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti”, ha affermato He Yadong, portavoce del Ministero del Commercio cinese.