Pechino: non definire le relazioni Cina-Usa in termini di concorrenza

Pechino, 13 nov. (askanews) – Pechino ha sostenuto di essere contraria al “definire le relazioni tra Cina e Usa in termini di concorrenza” in vista dell’atteso incontro tra il leader cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden il 15 novembre a San Francisco. “La rivalità di grandi potenze non è in linea con le tendenze di quest’epoca e non risolve né i problemi degli Stati Uniti, né le sfide che il mondo ha davanti. La Cina non ha paura della concorrenza, ma ci opponiamo al definire le relazioni Usa-Cina in termini di concorrenza. Quando si parla di affari, gli Stati Uniti dovrebbero seriamente rispettare i giusti interessi e i diritti al legittimo sviluppo della Cina, invece di sottolineare i propri affari danneggiando gli interessi cinesi”, ha affermato la portavoce degli esteri Mao Ning.