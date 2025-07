Pechino: rafforzare la cooperazione nei colloqui commerciali con Usa

Milano, 23 lug. (askanews) – Guo Jiakun, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, ha dichiarato che Pechino cercherà di “rafforzare la cooperazione” con gli Stati Uniti nei colloqui commerciali della prossima settimana a Stoccolma. Jiakun ha inoltre affermato di rammaricarsi per la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall’Unesco, l’agenzia delle Nazioni Unite per la cultura e l’istruzione.

“Abbiamo notato che l’Unesco e molti altri Paesi hanno espresso rammarico per il nuovo ritiro degli Stati Uniti dal gruppo. Questa è già la terza volta che gli Stati Uniti si ritirano dall’Unesco e sono da tempo in arretrato con il pagamento delle quote associative. Questa non è l’azione che un Paese importante e responsabile dovrebbe intraprendere”, ha dichiarato Jiakun.