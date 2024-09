Pechino si illumina di colori e di lanterne di drago

Pechino, 16 set. (askanews) - Lanterne di drago luminose, paesaggi lunari e figure mitologiche, la festa cinese di metà autunno è un'esplosione di colori. Le famiglie e tanti turisti affollano un parco di Pechino per ammirare le grandi installazioni illuminate che celebrano la ricorrenza. Questo f...

Pechino, 16 set. (askanews) – Lanterne di drago luminose, paesaggi lunari e figure mitologiche, la festa cinese di metà autunno è un’esplosione di colori. Le famiglie e tanti turisti affollano un parco di Pechino per ammirare le grandi installazioni illuminate che celebrano la ricorrenza. Questo festival, che cade il quindicesimo giorno dell’ottavo mese lunare, una delle più importanti del calendario cinese, secondo solo al Capodanno. Tradizionalmente, Zhongqiujie è un’occasione per celebrare la fine del raccolto e per ringraziare della sua abbondanza. La luna piena è considerata un simbolo di completamento e realizzazione.