Pecoraro: Ambiente in Costituzione, Governo attui riforma

Roma, 8 feb. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro dell’ambiente promotore della vittoriosa petizione #subitoAmbienteinCostituzione oggi ha incontrato al Senato le senatrici Maiorino e De Petris e il senatore Perilli, tra gli artefici della riforma dell’art.9 della Costituzione votata esattamente 2 anni fa , l’8 febbraio 2022 e pubblicata in gazzetta il 22/2 e ha lanciato un appello a governo e parlamento ” E di gran valore che la prima modifica di un principio costituzionale sia stata l’introduzione all’art.9 della tutela dell’ambiente,della biodiversità e degli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni e il riconoscimento dei diritti degli animali. Ora quelle norme devono essere attuate. Solo cosi saranno bloccati atti sciagurati e incostituzionali contro la tutela della biodiversità e dei diritti degli animali come l’ordine di uccidere un’orso in difficoltà per le alte temperature che gli impedivano il letargo e che non aveva aggredito nessuno. Governo e parlamento agiscano per adeguate le leggi e ogni disposizione normativa ai nuovi principi fondamentali della costituzione.”