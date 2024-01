Pecoraro: bloccare autonomia differenziata o sarà Referendum

Roma, 16 gen. (askanews) – L’ex Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio presidente della Fondazione UniVerde , ha espresso forte preoccupazione riguardo la legge sull’autonomia differenziata, sottolineando il rischio di una divisione profonda tra il nord e il sud dell’Italia.

“E’ paradossale che un governo, che si autodefinisce di patrioti e guidato dal partito “Fratelli d’Italia”, proponga una legge che potrebbe minare l’unità nazionale. “Altro che fratelli” . Sfasciare la Patria e distruggere la costituzione che vuole tutti i cittadini uguali é un delitto. Saranno proteste dal Nord al Sud come già succede oggi. Questo testo va bloccato.”

L’ex Ministro ha chiesto un’azione immediata per contrastare questa situazione, con ogni azione di opposizione legittima in Parlamento e nel Paese. Inoltre, ha proposto la preparazione di un referendum abrogativo, qualora il governo decidesse di procedere con questa legge, per permettere agli italiani di esprimersi direttamente sulla questione.

Pecoraro Scanio ha inoltre espresso la speranza che anche esponenti del centro-destra, che privatamente si oppongono a questa “follia dello Spacca Italia”, abbiano il coraggio di esprimere il proprio dissenso anche al Senato e alla Camera.