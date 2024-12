Pecoraro: Italia non sia ultima UE per sostegno giovani startup

Roma, 5 dic. (askanews) – Grande successo per l’iniziativa sulle sfide e opportunità del futuro “Europa Ecodigital: le nuove generazioni tra finanza, innovazione e sostenibilità” che si è tenuto mercoledì 4 dicembre 2024, nella prestigiosa sede Europa Experience – David Sassoli, in Piazza Venezia a Roma.

Un evento per ispirare e connettere chi crede in un futuro sostenibile, tra transizione ecologica e digitale, che sono l’ elemento portante e fondamentale su cui l’ Italia e l’Europa devono investire per avere una strategia di ripresa e resilienza, per creare nuova occupazione green, per supportare i giovani che non sono solo spettatori ma devono prepararsi e proporsi come classe dirigente capace di affrontare le sfide future dei cambiamenti di un pianeta sempre più digitale, per vivere bene in un mondo più equo, rispettoso dell’ambiente e del clima e soprattutto della pace. Ad essere trattati sono stati i temi cruciali su innovazione e sostenibilità, con il racconto di storie di successo e progetti d’impatto dei futuri protagonisti del cambiamento. Sono intervenuti il Presidente della Fondazione Univerde e Promotore rete Ecodigital, già Ministro dell’ambiente e dell’ agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio, Loredana De Petris, ex Presidente del Gruppo misto al Senato e promotrice Rete Ecodigital, l’ europarlamentare Dario Tamburrano, che ha ospitato l’evento e si è collegato direttamente da Bruxelles, il senatore capogruppo Pd Francesco Boccia, che ha parlato dei cambiamenti che ci sono sempre stati nella storia e su cui adesso bisogna puntare e sul progetto Digithon,il Ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini che ha sottolineato come sia importante avere una società dove sia messo al primo posto il benessere per tutti e dove devono essere favoriti i lavoratori dei cambiamenti. Interessanti gli interventi da Palermo della deputata regionale Jose Marano che ha presentato anche la nascita dell’Intergruppo Ecodigital-Parlamento siciliano di cui è anche presidente, e da Torino delle consigliere Nadia Conticelli e Tiziana Mossa che hanno annunciato l’avvio di un intergruppo nel consiglio regionale del Piemonte e ancora Jacopo Mele, ceo Moonstone Venture Capital, presidente Homo ex machina e Aurora fellows,Fabio Scognamiglio, founder e ceo Value4You, Francesco Paolo Russo, ceo To be e direttore Angi,Stefano Cinti, docente Università’ Federico II di Napoli, Giuseppe Ottavianelli, Head of the Applications Section ESA. Ad intervenire presentando best practice e pitch Anselmo Pellizzi, Segretario Nazionale rete Ecodigital, Riccardo Del Prete, Ceo e founder Bring Value, e partner dell’evento,realtà impegnata a trasformare le idee in azioni attraverso finanza agevolata, soluzioni digitali e strategiche utili per innovatori ed imprese. Ruggiero Potito, attivista indipendente di soli 16 anni ma che ha dimostra una incredibile padronanza su ciò che sta succedendo tanto da aver scritto un interessante libro dal titolo “Vi teniamo d’occhio”. Ed ancora Manuel Urzì, direttivo Ecodigital e manager startup Geeks, Giorgia Pontetti, ceo Ferrari farm, Domenico Scalera, cto & co-founder Voltaage, Valentina Vecchia, co-founder e ceo Idra Water, Francesca Failoni, ceo e co-founder Alps Blickchain, Stefan Grbovi?, ceo e co-founder TreeBlock, Giorgio Midulla, responsabile Next-Leaders Forbes Italia, Marta Basso, ceo Brandplane, Nicoletta Civita, Love Sustainability Airbnb.

Per Alfonso Pecoraro Scanio ” Serve un deciso cambio di passo per porre le basi di un’Italia più ecologica, digitale, civica, solidale. L’innovazione tecnologica è per definizione il settore più dinamico e favorevole a tale scopo e mai come in questo momento storico deve essere considerata con tutte le sue potenzialità. Una svolta equa e inclusiva che deve mettere al centro soprattutto i giovani che, con le loro competenze, capacità e attitudini sono chiamati al ruolo diprotagonisti.La digitalizzazione è un’opportunità per progredire in termini di efficienza organizzativa, qualità dei servizi, monitoraggio ambientale, efficientamento nell’uso delle risorse e nella lotta agli sprechi. La transizione eco-digitale va accelerata per promuovere una società civile informata e una democrazia sana e partecipata”.