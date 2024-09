Pecoraro: nato intergruppo Ecodigital in parlamento siciliano

Roma, 13 set. (askanews) – Con l’annuncio del presidente dell’assemblea regionale siciliana é ufficialmente nato il primo intergruppo parlamentare Ecodigital in Italia. 13 parlamentari regionali hanno risposto all’appello lanciato da Alfonso Pecoraro Scanio e centinaia di giovani attivisti e startupper innovativi e amministratori locali per coordinare le transizioni ecologica e digitale. Alfonso Pecoraro Scanio , presidente della Fondazione Univerde , promotore della rete Ecodigital e già ministro ha voluto ringraziare la deputata Jose Marano presidente dell’ intergruppo e tutti i 13 parlamentari appartenenti a tutti i gruppi. ” La sfida Ecodigital necessita di un supporto di tutte le migliori energie nelle istituzioni, nelle forze politiche e sociali e nelle imprese per arginare negazionismi irrazionali e contrastare il rischio di un cambiamento climatico catastrofico. É importante la presenza di esponenti di tutti i gruppi . Il primo impegno sarà certamente sull’emergenza siccità che riguarda l’Isola in modo drammatico ma anche tutto il bacino del mediterraneo come hotspot del climate change “. La deputata Jose Marano, presidente dell’intergruppo ha aggiunto ” il nostro obiettivo è rafforzare la tutela dell’ambiente con il digitale e l’innovazione e inizieremo dal tema siccità in collaborazione con il presidente Pecoraro Scanio che ha promosso la rete Ecodigital per coordinare azioni concrete per affrontare la crisi climatica in atto .”

L’intergruppo é composto dai deputati

M5s: Jose Marano – (Presidente ) M5s: Angelo cambiano – (Vice presidente vicario )Misto: Alessandro De Leo – (vicepresidente) Pd: Safina – (Segretario )Fratelli d’Italia: Giuseppe zitelli Sud chiama Nord: Cateno De Luca DC: Carmelo Pace Forza italia: Bernadette Grasso MPA: Giuseppe Carta Fratelli d’Italia: Carlo Auteri Lega: Geraci Pd: Mario GiambonaMisto: Gianfranco Miccichè