Pecoraro Scanio: 3 febbraio, San Biagio e il panettone milanese

Milano, 1 feb. (askanews) – La città di Milano si prepara a celebrare una delle sue tradizioni più amate con l’evento “San Biàs e l’Ultim Tocch de Panetton”, in programma lunedì 3 febbraio 2025 alle ore 17:00 presso lo Starhotels E.c.ho. (Viale Andrea Doria, 4 – Milano). L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con Euro-Toques Italia, l’Accademia del Lievito Madre e del Panettone, La Cucina Italiana , Fedegroup e altre prestigiose realtà, mira a valorizzare il panettone tradizionale milanese come simbolo di eccellenza e biodiversità agroalimentare italiana nel mondo.

Un evento che celebra tradizione e innovazione. Il panettone, icona della pasticceria lombarda e protagonista delle festività natalizie, viene storicamente consumato anche nel giorno di San Biagio, il 3 febbraio, come auspicio di salute e benessere. L’evento sarà l’occasione per approfondire il valore culturale, storico e artigianale di questo dolce, oltre a sottolineare l’importanza della biodiversità nelle materie prime utilizzate.

Dopo i saluti istituzionali di Lucia Basile, General Manager di Starhotels E.c.ho., Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda della Regione Lombardia, ed Emmanuel Conte, Assessore alle Risorse Finanziarie, Economiche e Patrimoniali del Comune di Milano, interverranno esperti e protagonisti del settore agroalimentare.

Tra i relatori spiccano Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, Enrico Derflingher, Presidente di Euro-Toques Italia, Claudio Gatti, Presidente dell’Accademia del Lievito Madre e del Panettone e Maddalena Fossati, Direttore de La Cucina Italiana. Modera l’incontro Gabriele Ancona, Vice-Direttore di Italia a Tavola.

Durante l’evento verrà ufficialmente riconosciuta l’importanza dell’artigianato lombardo legato alla produzione del panettone tradizionale, con il riconoscimento ad un artigianato lombardo selezionato da Euro-Toques Italia con l’accademia del lievito madre e del panettone italiano. Questo premio intende valorizzare le tecniche artigianali e le materie prime di qualità che rendono il panettone un prodotto di eccellenza a livello internazionale.

Le parole di Alfonso Pecoraro Scanio

“Preservare la tradizione del panettone lombardo significa valorizzare l’intero patrimonio agroalimentare italiano. L’Italia è il Paese con il più alto numero di prodotti agroalimentari tradizionali e, con la candidatura della cucina italiana a patrimonio UNESCO, abbiamo il dovere di tutelare e promuovere queste ricchezze.”

Un’occasione unica per scoprire il valore autentico del panettone

“San Biàs e l’Ultim Tocch de Panetton” rappresenta un’opportunità imperdibile per approfondire il legame tra tradizione e innovazione nella pasticceria italiana e per ribadire l’importanza della tutela dell’artigianato gastronomico come patrimonio culturale. L’iniziativa è supportata dai media partner Italpress, TeleAmbiente, Gusto H24 e Italia a Tavola, che contribuiranno a dare visibilità all’evento e ai temi trattati.