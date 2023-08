Pecoraro Scanio: 4 ottobre si legga nelle scuole Enciclica Laudato Si'

Roma, 31 ago. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro che reintrodusse la festa degli alberi nelle scuole per il 4 ottobre e 21 marzo, ha lanciato un appello:

“Sono da sempre difensore della laicità dello Stato ma mi sento di fare appello perché, nella loro autonomia, le scuole italiane il 4 ottobre leggano stralci della enciclica ‘Laudato Si’ sia nella edizione del 2015 che, se già disponibili, gli aggiornamenti annunciati da Papa Francesco proprio per quel giorno dedicato al patrono d’Italia, San Francesco. Si tratta di un documento laico rivolto esplicitamente non solo ai credenti e che chiede la fine della guerra contro l’ambiente. Si tratta di uno scritto prezioso per diffondere la consapevolezza della crisi climatica in atto insieme alle concrete azioni da fare e alla speranza di evitare esiti catastrofici. Spero davvero che in molti accolgano questo invito”.