Pecoraro Scanio: A Bari rete EcoDigital per turismo sostenibile

Roma, 25 feb. (askanews) – “Il turismo italiano è una risorsa straordinaria, ma per essere davvero sostenibile deve saper sfruttare al meglio l’innovazione digitale e una pianificazione strategica più razionale. Giovedì 27 saremo a Bari, alla Fiera del Levante, nello stand della Rete dei Comuni Sostenibili, all’interno della BTM (Business Tourism Management), uno dei principali eventi dedicati al turismo in Italia, per promuovere una visione EcoDigital che valorizzi il territorio e sostenga i giovani innovatori e gli amministratori locali più attenti al futuro.”

Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, promotore della Rete EcoDigital e docente di turismo nelle università di Milano Bicocca, Roma Tor Vergata e Napoli Federico II, in occasione dell’evento “Puglia EcoDigital: Turismo e Innovazione”, un’iniziativa che punta a coniugare la sfida ecologica e la transizione digitale, con particolare attenzione al turismo sostenibile.

“Da 15 anni insegno turismo sostenibile nelle università e so bene quanto sia fondamentale adottare strategie intelligenti per evitare il sovraffollamento di alcune località iconiche, come abbiamo visto recentemente a Venezia nei primi giorni di Carnevale, e al tempo stesso valorizzare i tanti borghi, le aree interne e i siti di straordinario pregio naturalistico, culturale e storico che restano esclusi dai flussi turistici. Un turismo razionale e ben distribuito è essenziale per il futuro del nostro Paese, ma richiede un forte impegno politico, che oggi il governo non sta dimostrando.”

“Purtroppo, il Ministero del Turismo è distratto da altre emergenze e manca una strategia chiara per sostenere l’innovazione nel settore. Per questo la Rete EcoDigital vuole dare supporto agli amministratori locali, ai giovani imprenditori e agli operatori del turismo, affinché possano sviluppare progetti innovativi e sostenibili, capaci di migliorare la qualità dell’offerta turistica e distribuire in modo più equilibrato i flussi di visitatori. Il digitale è un alleato fondamentale per questa trasformazione, e Bari oggi è il luogo ideale per discuterne e costruire nuove sinergie.”

All’evento interverranno numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e della ricerca. Sarà presente il Sindaco di Bari, Vito Leccese, a sottolineare l’importanza dell’innovazione per le città e il territorio. Con lui, Luca Lopomo, Sindaco di Crispiano e referente EcoDigital Puglia, e Raimondo Innamorato, Sindaco di Noicattaro, che porteranno esperienze e progetti concreti di transizione ecologica e digitale a livello locale.

Il confronto vedrà anche la partecipazione di esperti del settore, come Francesca Portincasa, Direttrice Generale di Acquedotto Pugliese, e Alessandro Broccatelli, Vicepresidente della Rete dei Comuni Sostenibili, che offriranno una prospettiva strategica su come innovazione e sostenibilità possano trasformare i servizi pubblici e la gestione delle risorse.

Ampio spazio sarà dedicato ai giovani innovatori e imprenditori che stanno sviluppando soluzioni per un turismo più sostenibile e digitale. Tra loro, Marco Giaimis, Presidente ABIFB EcoDigital Puglia, Martina Iaffaldano, CCO di Duomondo, Vito Carella, ingegnere energetico EcoDigital Puglia, Roberto Salamina, CEO di Ninacare, Claudio Cerabino, founder di Loilv, e Sabrina Fiorentino, CEO di Sestre. Le loro esperienze dimostrano come il digitale possa essere un motore di sviluppo per nuove forme di ospitalità e valorizzazione del territorio.

L’evento sarà un’occasione per costruire nuove sinergie tra amministratori locali, startup, aziende e istituzioni, con l’obiettivo di trasformare la Puglia in un laboratorio di buone pratiche per il turismo del futuro. Seguirà un aperitivo con taralli,freselle e vini pugliesi offerto da Otri del Salento. L’evento sarà in diretta streaming sulle pagine Facebook di ABIFB e Ecodigital