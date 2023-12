Pecoraro Scanio: Accolti ordini del giorno dei giovani su Ecodigital

Roma, 29 dic. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital apprezza l’impegno per la transizione Ecodigital ripreso in due ordini del Giorno che accolgono le proposte dei giovani Ecodigital presentati da Riccardo Ricciardi del M5S e da Gianfranco Rotondi di FdI “finalmente la sfida per coniugare transizione ecologica e digitale che abbiamo lanciato da due anni coinvolgendo giovani, amministratori e imprenditori innovatori viene rilanciata in parlamento con due atti di indirizzo bipartisan accolti dal governo che chiedono una forte azione di informazione e educazione nelle scuole e nelle istituzioni locali e nazionali per fare dell’Italia un Paese all’avanguardia nelle transizioni ecologica e digitale. Ora occorre che il dipartimento dell’innovazione realizzi gli atti necessari.”