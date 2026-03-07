Pecoraro Scanio: "Agricoltura Ecodigital è guidata da donne e giovani"

Milano, 7 mar. (askanews) – Alla vigilia della festa della donna grande successo al Mercato del Corso di Torino dove si è tenuto “Piemonte EcoDigital – Giovani e donne al centro della transizione tra agricoltura e innovazione”, l’appuntamento promosso dalla rete #EcoDigital in occasione della Festa della Donna con la collaborazione di Coldiretti Torino e Coldiretti Donna e giovani impresa.Un confronto concreto tra istituzioni, imprenditrici agricole e startup dell’ecosistema italiano, sullo sfondo di dati che parlano chiaro: 121,6 milioni di euro investiti nell’AgriFoodTech nel 2024, +18% in un anno, 501 startup attive e oltre 4.000 nuovi posti di lavoro.”L’agricoltura è il settore che può guidare la trasformazione ecologica invece di subirla. La sfida ecodigital serve sia sull’attenzione ecologica sia sull’uso migliore del digitale: dall’agricoltura di precisione alle nuove forme idroponiche, c’è moltissimo da fare. E i giovani e le donne sono stati il motore di questa innovazione”, ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete #EcoDigital.Manuel Urzì, COO & Head of Growth di Startup Geeks, e coordinatore Ecodigital al Nord ha inquadrato la sfida sul piano della competitività: “L’agroalimentare è uno dei settori economici più importante italiano, con un impatto sul PIL del 15%. L’imprenditoria a conduzione femminile non è solo un concetto di inclusione, ma soprattutto di competitività strategica. L’obiettivo è sedimentare modelli di business sostenibili che valorizzino l’ingegno italiano e ci equiparino ai principali paesi europei.”Tra le voci istituzionali, Anna Rossomando (Vice Presidente del Senato), Nadia Conticelli (Consigliera Regionale) e Tiziana Mossa (Consigliera della I Circoscrizione e referente EcoDigital Piemonte) e il deputato Antonino Iaria.I saluti di apertura sono stati affidati a Bruno Mecca Cici, Presidente di Coldiretti Torino, con Mirella Abbà, responsabile di Coldiretti Donne Torino, che ha sottolineato il ruolo delle donne nella guida di agriturismi, fattorie didattiche e progetti di agricoltura sociale.Dal mondo startup è intervenuta anche Arianna Dani (COO di Restworld). Le testimonianze di Lucia Viola (co-founder di Essenza Food & Travel) e Valentina Vecchia (co-founder di Idra Water) hanno restituito un quadro concreto di come le donne stiano già guidando alcune delle trasformazioni più significative nella filiera.L’evento si è concluso con un light lunch a filiera corta curato da Coldiretti Torino. La rete #EcoDigital proseguirà nei prossimi mesi con nuove tappe regionali.Media partner: Radio Radicale, Italpress, TeleAmbiente#EcoDigital #PiemonteEcoDigital #AgriFoodTech #FestaDellaDonna #Innovazione