Pecoraro Scanio : "Aiutare agricoltura e turismo in crisi per clima"

Roma, 30 set. (askanews) – Sostenere agricoltura e turismo perché “la crisi climatica impatta” su questi settori che vanno sostenuti, in particolare i giovani, con incentivi normativi e economici. E’ l’appello al govertno rilanciato da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital in visita agli studenti di ospitalità dell’Accademia Intrecci di Castiglione in Teverina e alla fattoria didattica di Montecchio promosse da Dominga Cotarella tra Lazio e Umbria. “L’Umbria ha molto puntato su biologico, biodinamico e qualità – ha detto l’ex ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente – ma occorrono misure adeguate e non inseguire i deliri di chi nega il cambiamento climatico in atto bloccando o rallentando gli interventi necessari. E vanno anche aiutate le attività che contrastano lo spopolamento dei nostri borghi.”