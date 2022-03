Pecoraro Scanio: anche in periodi bui difesa natura è essenziale

Roma, 3 mar. (askanews) – Il 3 marzo è la giornata mondiale Onu della Wilderness. L’obiettivo è difendere la biodiversità ed evitare l’estinzione delle specie a rischio.

“Quest’anno – sottolinea Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde – la giornata cade in un momento drammatico in cui va fatto ogni sforzo per bloccare la guerra e difendere le vittime di un’aggressione folle. Tuttavia occorre anche ricordare gli impegni per difendere la biodiversità e gli

ecosistemi che abbiamo inserito a febbraio nella Costituzione italiana”.