Pecoraro Scanio: "Annullo filatelico per i 15 anni della Fondazione Univerde".

Roma, 26 giu. (askanews) – Il 26 giugno 2008 nasceva la fondazione Univerde, tra i promotori Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell’ambiente e dell’agricoltura e Gianfranco Amendola storico magistrato ambientalista. Una fondazione che ha come scopo la diffusione della cultura ecologista e la tutela di agricoltura, turismo e diritti con studi e rapporti ma anche , e in questo è diversa da altre fondazioni , con campagne di mobilitazione dell’opinione pubblica e la raccolta di milioni di firme per azioni come per salvare l’isola di Budelli, inserire la tutela dell’ambiente in costituzione o iscrivere l’arte del pizzaiolo napoletano come patrimonio culturale dell’Unesco.

A 15 anni di distanza l’anniversario viene celebrato con un annullo filatelico di Poste Italiane (ovvero il servizio che sancisce la nascita di un francobollo speciale). E il presidente della fondazione Pecoraro Scanio rilancia la sfida: “in questi anni abbiamo realizzarti centinaia di rapporti, convegni e iniziative, coinvolgendo migliaia di persone e raccogliendo milioni di firme . Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutati e sostenuti specie i tanti giovani e ci impegneremo con ancora più determinazione nella sfida alla crisi climatica e per un’efficace, giusta e rapida transizione Ecodigital.”