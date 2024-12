Pecoraro Scanio: Basta degrado a Piazza Plebiscito

Roma, 31 dic. (askanews) – “Non possiamo più tollerare il degrado che da anni affligge il colonnato della Basilica di Piazza Plebiscito. Insieme a don Mario, il rettore della Basilica, abbiamo denunciato questa vergogna innumerevoli volte. Finalmente, devo riconoscere che il Comune ha iniziato a garantire una pulizia costante dell’area, un primo passo importante ma non ancora sufficiente”, dichiara Alfonso Pecoraro Scanio.

“Accogliamo con favore l’annuncio dell’Agenzia del Demanio, per conto dello Stato e in collaborazione con il Comune, che finalmente partiranno i lavori per risistemare l’illuminazione e per ridare vita alle botteghe abbandonate attraverso attività artigianali di qualità. È una promessa che sentiamo da troppo tempo e che spesso è rimasta inascoltata. Per questo saremo vigili: non possiamo più permettere che i progetti restino solo su carta. Ora è il momento di agire concretamente.”

“Do atto al Comune per l’impegno nella pulizia e al Ministero per la responsabilità che sta assumendo, ma nel 2025 questa riqualificazione deve essere una realtà. Non stiamo parlando di utopie, ma di normalità: una piazza così importante e prestigiosa deve essere pulita, ordinata e valorizzata, sia per i cittadini sia per i turisti. È essenziale che le botteghe abbandonate diventino un esempio di eccellenza artigianale e di economia sostenibile.”

“Un augurio di buon lavoro a chi si impegnerà davvero per trasformare Piazza Plebiscito in un luogo decoroso, accogliente e vivo. E buon 2025 a tutti coloro che credono e lavorano per un futuro migliore”, conclude Pecoraro Scanio.