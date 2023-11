Pecoraro Scanio: certificati blu per vincere la sfida dell'acqua

Roma, 21 nov. (askanews) – Il presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, ha presentato la proposta di certificati blu per le aziende virtuose nel consumo dell’acqua. In un convegno a Roma organizzato con ANBI e Acquedotto Pugliese si sono affrontati i temi tecnici, politici, economici e sociali legati al risparmio di una risorsa essenziale per la vita.