Pecoraro Scanio: Comuni per Unità contro porcellum bis Calderoli

Roma, 17 mar. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital dalla manifestazione di Napoli dei comuni italiani contro il decreto Calderoli, lancia un appello alle opposizioni e ai tanti dissidenti dentro la maggioranza: “Calderoli sta provando a regalare al Paese una nuova legge porcata dopo quella elettorale che ha distrutto la rappresentatività del parlamento. Questo porcellum costituzionale già battezzato “spacca Italia” rischia di sfasciare la comunità nazionale”.

“I comuni sono oggi i più coraggiosi e tenaci difensori di un’Unità nazionale rispettosa dei valori di solidarietà della Costituzione e oggi stanno onorando davvero il 162 anniversario dell’Unita d’Italia.” L’ex ministro dell’agricoltura e dell’ambiente ha poi aggiunto “Occorre che in parlamento tutte le opposizioni e anche i tanti dissidenti dentro la maggioranza blocchino questa follia sgangherata ma pericolosa. Non basta affidarsi alla farraginosità delle procedure prevista confidando che il tutto si risolva in norme inapplicabili. La cattiva legislazione è un cancro dentro il sistema giuridico. Al contrario va ribadito il ruolo dello Stato nel garantire qualità di servizi giusti a tutti i cittadini dalle Alpi a Pantelleria. Le Regioni vanno aiutate ad assumere davvero il ruolo di legislatori superando la distorsione di bilanci dedicati per il 90% alla sanità che le trasformano in mega aziende sanitarie e spesso in Comitati d’affari. Se dovesse passare questo obbrobrio dovremo agire in ogni sede fino al referendum per abrogarlo.” conclude Pecoraro Scanio.