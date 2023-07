Pecoraro Scanio: "Con Conte contro soldi Pnrr per le armi"

Milano, 18 lug. (askanews) – Una sala della Camera dei deputati piena di ventenni e trentenni imprenditori, influencer, amministratori che intervengono sulla sfida della Rivoluzione ecologica e digitale. Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital insieme a Loredana de Petris e centinaia di giovani, attivisti, amministratori e imprenditori ricorda che Conte ha ottenuto i fondi del Pnrr per le transizioni ecologica e digitale.

Alfonso Pecoraro Scanio ha aperto affermando ” Conte da premier ha ottenuto i fondi per una transizione Ecodigital che dia lavoro e assicuri un futuro vivibile alle future generazioni. È inaccettabile che anche un solo euro sia dirottato verso le armi. Serve accelerare per uscire dai fossili e abbiamo tecnologie e competenze per evitare la catastrofe”.

Giuseppe Conte intervenendo ha sottolineato “non consentiremo mai che le risorse del Pnrr siano usate per le armi . Il nostro impegno è quello del green deal e del Next generation Ue. Mi sono speso per questo da presidente del consiglio e abbiamo voluto anche in Costituzione la tutela dell ambiente e delle future generazioni e sono contento di vedere qui tanti giovani speaker in questo incontro”.

Tutti gli interventi hanno ribadito la necessità di far convergere la sfida ecologia e le opportunità della rivoluzione digitale in atto.