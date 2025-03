Pecoraro Scanio: da venti anni chiediamo il risanamento del Tevere

Roma, 21 marzo 2025 – “Sono orgoglioso di aver reintrodotto nel 2000, insieme all’allora ministro dell’Istruzione, la Festa degli Alberi nelle scuole, celebrata il 21 marzo, giorno di San Benedetto – patrono d’Europa e dell’ambiente – e il 4 ottobre, giorno di San Francesco, patrono d’Italia e degli animali. Oggi questa ricorrenza assume un significato ancora più importante con l’inaugurazione del Parco di Affaccio sul Tevere e la piantumazione di un Ontano, una delle specie più efficaci nell’assorbire CO2 e rilasciare ossigeno”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione Univerde ed ex Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura, in occasione della Giornata Mondiale delle Foreste e della Festa degli Alberi nelle scuole.

“L’impegno del Comune di Roma per la manutenzione di questi parchi è fondamentale – prosegue Pecoraro Scanio – e su questo saremo estremamente rigidi. Da oltre vent’anni, insieme a Marevivo e con il supporto della Fondazione Univerde, chiediamo il risanamento del Tevere. Durante il mio mandato ministeriale ho lavorato per la creazione del Parco Fluviale del Tevere, valorizzando uno dei fiumi più iconici e storici del nostro Paese. Oggi, con la sistemazione di questa nuova oasi naturalistica e la realizzazione di una passerella in legno, compiamo un passo avanti importante. Tuttavia, la manutenzione non può essere relegata agli interventi di emergenza, quando le strutture sono ormai compromesse: deve essere costante e programmata nel tempo”.

“Questa è una sfida cruciale non solo per il Parco di Affaccio sul Tevere, ma per tutti i prossimi parchi che il Comune di Roma ha annunciato. La tutela e la cura del verde urbano sono elementi essenziali per il benessere ambientale e per la qualità della vita dei cittadini. Continueremo a vigilare affinché questi impegni vengano rispettati”, conclude Pecoraro Scanio.