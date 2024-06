Pecoraro Scanio: "Desertificazione emergenza grave, governo agisca"

Roma, 17 giu. (askanews) - "La desertificazione è un pericolo reale nel nostro Paese per l'agricoltura, per il turismo, per l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e nel mondo. Pensiamo all'Africa dove l'aumento della desertificazione fa esplodere i flussi migratori. Dobbiamo intervenire con d...

Roma, 17 giu. (askanews) – “La desertificazione è un pericolo reale nel nostro Paese per l’agricoltura, per il turismo, per l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e nel mondo. Pensiamo all’Africa dove l’aumento della desertificazione fa esplodere i flussi migratori. Dobbiamo intervenire con durezza e lo dobbiamo fare subito. Mi aspetto che oggi, 30° giornata mondiale della lotta alla desertificazione, il nostro governo sia capace di dare una risposta chiara ai rischi che ci sono, che sono grandi, e alla mancanza d’acqua che nel nostro Paese rischia di creare grandissimi problemi. Dobbiamo agire subito e io personalmente da Ministro dell’Ambiente sono stato proprio in Mali dove una bellissima iniziativa del governo italiano all’epoca è riuscita a ridurre la desertificazione e a far cessare i flussi migratori da quell’area del continente”. Lo ha detto Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde ed ex ministro dell’Ambiente.