Pecoraro Scanio e D'Amico: "100 borse studio giovani Ecodigital"

Roma, 8 mar. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital oggi a Pescara ha lanciato con il candidato presidente per l’Abruzzo Luciano D’Amico la proposta di 100 borse di studio per giovani Ecodigital dedicate ad un grande abruzzese come Marco Pannella.

L’occasione la presentazione del libro “la lezione di Marco” dedicato da Alfonso Pecoraro Scanio al Panella ecologista e anti partitocrazia. All’evento anche Giovanni Legnini e giovani Ecodigital abruzzesi.

“L’Abruzzo può dedicare a Pannella 100 borse di studio per giovani sui temi della sfida Ecodigital, su nonviolenza e diritti civili. Questo è un impegno anche per evitare che tanti giovani preparati e innovatori debbano continuare ad emigrare da questa regione”, hanno dichiarato Pecoraro Scanio e D’Amico in un videomessaggio.

E Pecoraro Scanio concludendo la presentazione che è andata in diretta su radio radicale ha aggiunto “chi stima il coraggio e lo spirito riformatore di Pannella non può che sostenere un innovatore con Luciano d’Amico che anni fa, da rettore, conferì a Marco la laurea honoris causa in comunicazione”.