Pecoraro Scanio: è già emergenza incendi, tolleranza zero

Roma, 20 giu. (askanews) – “È già emergenza incendi e serve tolleranza zero contro chi devasta i nostri boschi”. Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde ed ex ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente, rilanciando la campagna “Stop Incendi Boschivi 2025”, attiva per sensibilizzare cittadini, istituzioni e autorità sulla gravità del reato di incendio doloso.

“Gli incendiari vanno arrestati. Chi appicca il fuoco ai nostri territori deve essere fermato prima che possa colpire di nuovo. È una battaglia che porto avanti da anni – ha ricordato Pecoraro Scanio – da quando nel 2000, da ministro dell’Agricoltura, introdussi nel Codice Penale, con un decreto legge, il reato di incendio boschivo, che prima era punito solo con un’ammenda”.

L’ex ministro ha chiesto un impegno forte da parte delle forze dell’ordine e della magistratura per applicare misure di prevenzione effettive: “Occorre che le autorità di polizia e giudiziarie mettano gli incendiari in condizione di non nuocere. In molti casi si tratta di delinquenti recidivi: servono obblighi di firma, sorveglianza attiva, strumenti che impediscano loro di incendiare ancora. Non possiamo più permettere che ogni estate vengano bruciati decine di migliaia di ettari”.

“Ricordiamoci il numero d’emergenza 1515 per segnalare tempestivamente focolai e comportamenti sospetti – ha concluso Pecoraro Scanio – ma soprattutto mi appello al Governo, al Parlamento, alle Regioni e a tutte le Istituzioni: servono leggi più efficaci e interventi tempestivi. Fermiamo gli incendiari prima che sia troppo tardi”.