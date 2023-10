Pecoraro Scanio e Raggi: "Tra un mese Roma può vincere Expo2030. Unità e massimo impegno"

Roma, 28 ott. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio presidente della Fondazione Univerde e già ministro e Virginia Raggi già sindaca di Roma, che nel 2020 varò la candidatura per Expo dalla Sala degli Orazi e Curiazi, dove fu firmato nel marzo 1957 il trattato istitutivo dell’Unione Europea, lanciano un appello ad un mese dalla decisione di 170 stati che a Parigi il 28 novembre selezioneranno la città ospitante dell’Expo 2030 .

“Roma può vincere questa competizione. Tutte le istituzioni stanno lavorando in modo unitario e determinato. Un’Expo dedicata a sostenibilità e inclusione può trovare nella storia millenaria di Roma il miglior luogo per un Expo che cade proprio nell’anno di verifica dei risultati dell’agenda Onu 2030. Roma potrà avere così l’expo che fu annullata nel 1942 per la guerra mondiale” hanno dichiarato nel video appello Pecoraro Scanio e Raggi.