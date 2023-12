Pecoraro Scanio: "Flop Cop28, leader ipocriti e inetti"

Roma, 12 dic. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, già ministro dell’ambiente che promosse le norme che avviarono le rinnovabili e l’ecobonus lancia l’allarme sul clima dopo aver letto la bozza del documento finale. “Mentre il segretario dell’Onu lancia appelli sempre più drammatici parlando di pochi minuti alla mezzanotte della catastrofe climatica i leader mondiali sembrano un branco di inetti e irresponsabili al festival dell’ipocrisia. Non si riesce nemmeno a scrivere chiaramente l’impegno ad uscire dai combustibili fossili. Si litiga sulle parole e gli aggettivi mentre la casa comune brucia dopo aver preso a parole impegni solenni per il 2050. E i giovani del mondo assistono a una scandalosa sceneggiata mentre temono un futuro nel caos climatico. Anche il piccolo risultato del fondo per aiutare i paesi poveri danneggiati rischia di essere un nulla di fronte al fallimento dell’impegno principale. Dobbiamo sperare in un ultimo sussulto di dignità per ridurre almeno l’entità del fallimento. Ho partecipato ad alcune Cop e qualche miglioramento é ancora possibile ma le premesse sono nere come il carbone”.