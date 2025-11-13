Pecoraro Scanio: futuro si gioca su doppio binario

Roma, 13 nov. (askanews) – “Il nostro futuro si gioca su un doppio binario: quello della transizione ecologica e della transizione digitale. È impossibile percorrere con successo queste strade senza un terzo, strutturale pilastro: una transizione energetica pienamente sostenibile. È questa la sfida dei nostri tempi che siamo chiamati ad affrontare. La digitalizzazione, tassello irrinunciabile per lo sviluppo sostenibile e motore di innovazione ed efficienza, talvolta può avere un’impronta energetica, significativa.

Pensiamo ai grandi consumi dell’intelligenza artificiale e ai numerosi data center in fase di realizzazione in Italia. È fondamentale che questi siano alimentati da energie rinnovabili sostenibili. È una sfida cruciale per il nostro Paese e per il Pianeta”.

Lo sottolinea Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, annunciando il convegno “Transizione energetica e innovazione tra opportunità e ostacoli. PNRR – Piano Transizione 5.0 e PNIEC 2030” che si terrà a Roma, lunedì 17 novembre, alle ore 17.00, presso la Sala Capranichetta (Piazza di Monte Citorio, 125). L’evento, promosso da Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi con main partner Renexia ed event partner Almaviva, sarà aperto da un videomessaggio di saluto e di indirizzo del Ministro Tommaso Foti.

Il dibattito, occasione di confronto tra Istituzioni, aziende e stakeholders sugli strumenti di pianificazione che favoriscono la transizione ecologica – ma anche sulle criticità burocratiche ed autorizzative da superare per contrastare, con decisione, il cambiamento climatico – sarà trasmesso in diretta streaming su Radio Radicale e in collegamento con l’inviato speciale per il clima del Governo Italiano alla COP30 di Belém.

L’incontro vedrà, inoltre, la presentazione dei dati del 23° Rapporto “Gli italiani, le rinnovabili e la green & blue economy”, realizzato dalla Fondazione UniVerde e da Noto Sondaggi, per approfondire temi, opportunità e sfide legate alle transizioni energetica e digital, ma anche il “quadro energetico” auspicato dai cittadini.

Il convegno – con media partners Askanews, Italpress, Opera2030, TeleAmbiente – rappresenta un nuovo passo nel percorso di sensibilizzazione e azione per coniugare sviluppo tecnologico, tutela ambientale e innovazione energetica, nella prospettiva di un’Italia leader nella green & blue economy.