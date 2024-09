Pecoraro Scanio: giusto arrestare chi aggredisce medici

Roma, 13 set. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro apprezza la proposta del ministro Schillaci per arresto immediato di chi aggredisce i medici in ospedale ma aggiunge." Occorre rafforzare e applicare le leggi per punire questi episodi scandalosi...

Roma, 13 set. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro apprezza la proposta del ministro Schillaci per arresto immediato di chi aggredisce i medici in ospedale ma aggiunge.” Occorre rafforzare e applicare le leggi per punire questi episodi scandalosi in un paese civile ma serve anche uno stop ai tagli alla sanità e aiutare i medici a rispondere al meglio alle richieste dei cittadini per evitare esasperazioni che comunque non possono mai giustificare aggressioni e violenze.E aggiungo che servono presidi di polizia o carabinieri nei principali ospedali e nelle zona, come Foggia, dove già sono accaduti episodi di inaccettabile gravità.”