Pecoraro Scanio: Governo dichiari emergenza climatica per siccità

Roma, 6 mar. (askanews) – La situazione di fiumi, laghi e invasi in Italia è già drammatica e il governo sta sottovalutando l’emergenza climatica che fa prevedere un’estate di siccità gravissima. L’agricoltura rischia una crisi per un oltre 300.000 aziende e un rincaro record dei prezzi dei prodotti agroalimentari. Occorrono interventi decisi già ora, va dichiarata l’emergenza climatica e occorre prevedere un vero Ministero dell’Acqua che concentri le competenze e disponga di poteri e fondi adeguati” lo chiede Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione UniVerde che collabora con l’organizzazione dell’Onu sulle acque ed è stato autore di pubblicazioni e provvedimenti sull’acqua bene comune che aggiunge: “A Marzo, dopo 50 anni, si terrà a New York la conferenza dell’Onu sull’acqua. Ciò conferma l’allarme crescente anche a livello globale”.