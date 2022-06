Pecoraro Scanio: governo e comuni devono aiutare attivismo civico

Milano, 11 giu. (askanews) – “Il governo e i comuni devono aiutare l’attivismo civico. Ho dato il via a una gara per ripulire il quartiere di Trastevere a Roma tra l’associazione Retake e Liberamente. Ecco un modo genuino, vero, dei nostri giovani di aiutare il territorio e rispondere all’abbandono delle nostre città. Queste sono le smart citiy che vanno aiutate con interventi concreti. Chiedo al governo e ai comuni di fare provvedimenti veri in favore dell’attivismo civico giovanile”.

Lo ha detto Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde è intervenuto a Le Civiliadi, una gara a chi raccoglie più rifiuti lasciati per strada in una sera di weekend tra giovani delle associazioni Liberamente-caschi verdi e Retake Roma.