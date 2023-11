Pecoraro Scanio: "Governo sottovaluta crisi climatica"

Milano, 3 nov. (askanews) – “Il cambiamento climatico in atto non è evitabile ma si possono evitare i morti e limitare i danni. Serve piano di adattamento operativo e un commissario permanente all’emergenza climatica”. Lo chiede Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e già ministro dell’Ambiente che rilancia un appello perché si riconosca davvero l’emergenza climatica. E aggiunge: “Chi sottovaluta o addirittura nega l’emergenza climatica in atto compie un atto scellerato contro la popolazione che deve essere correttamente informata dei veri rischi e difesa con opere ben note come le casse di espansione per limitare le alluvioni e le azioni di messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico. Serve una vera dichiarazione di emergenza e un commissario permanente con poteri e strumenti e in stretto coordinamento con la protezione civile. Il governo non può lasciare spazio a negazionismi o a posizioni climascettiche”.