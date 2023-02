Pecoraro Scanio: "Gualtieri veda Tivoli e rinunci a inceneritore"

Tivoli (Rm), 9 feb. (askanews) – In un video lanciato dall’isola ecologica e impianto moderno di Tivoli, l’ex ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, oggi presidente della fondazione Univerde, ha lanciato un appello al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Tivoli era 10 anni fa in emergenza rifiuti. Oggi è eccellenza italiana certificata da ministero ambiente per riduzione dei rifiuti e gestione efficace. Basta rincorrere le lobby e gli affari degli inceneritori.

Qui guadagnano vendendo materiali raccolti con la differenziata e producono compost dai rifiuti organici. Basta prendere un treno da Roma Tiburtina e si vede quale può essere il futuro di municipi e quartieri di Roma. Piccoli impianti diffusi, strade pulite, cittadini soddisfatti e bilanci in ordine”.

E conclude “queste soluzioni Ecodigital scontentano solo le ecomafie e gli affaristi che su emergenze, discariche e inceneritori lucrano da decenni”.