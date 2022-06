Pecoraro Scanio: il 71% italiani apprezza gli agriturismi

Roma, 18 giu. (askanews) – In occasione dell’assemblea di Terra Nostra associazione ambientalista degli agriturismi di Campagna Amica e Coldiretti è stata presentata l’anteprima del XII rapporto sugli italiani e l’agricoltura realizzato da Noto Sondaggi per la fondazione Univerde con partnership di ITA0039 by Asacert e Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell’agricoltura e oggi presidente della fondazione Univerde e del comitato scientifico di Campagna Amica ha lanciato un appello al ministro Patuanelli presente all’incontro.

“Il 71% degli italiani pensa agli agriturismi come offerta turistica importante e amica di natura e tradizioni . È un modello solo italiano e di successo. Altrove esiste il turismo in campagna, noi favoriamo le imprese agricole che restano tali ma offrono altri servizi della multifunzionalità dalla ristorazione all’ospitalità ma anche fattorie didattiche, attività esperenziali e tanto altro. Ecco perché ,alla presenza del presidente e del segretario generale della Coldiretti Ettore Prandini e Enzo Gesmundo , ho chiesto a Stefano Patuanelli di proporre alla UE il nostro come modello di successo per un’agricoltura sostenibile con il sostegno della Coldiretti, di Campagna Amica e di Terra Nostra.

L’Italia non deve limitarsi a recepire o correggere le direttive europee, dobbiamo promuovere una legislazione europea che difenda biodiversità , lavori e diete tradizionali , un’alternativa alle multinazionali del cibo anonimo e ad una dieta universale standardizzata e artificiale”.