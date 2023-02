Pecoraro Scanio: "Il blocco dl Superbonus è un atto scellerato"

Milano, 17 feb. (askanews) – “Il governo deve rititrare questo decreto legge ignobile che mette a rischio decine di migliaia di imprese, 130mila posti di lavoro e butta nello scompiglio un intero settore economico. E’ indecente”. Lo chiede in questo video messaggio Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e promotore, da ministro dell’ambiente, del primo ecobonus.

“Dal Superbonus lo Stato ha incassato 90 miliardi di extragettito, un aumento record del Pil, 900.000 posti di lavoro.

Parlare solo dei costi è falsare i dati. Bloccare con decreto legge 90.000 cantieri, mettere a rischio migliaia di imprese e 130.000 posti di lavoro è una follia”. Senza il ritiro del decreto “le opposizioni dovrebbero bloccare i lavori parlamentari per obbligare la maggioranza a ragionare negli interessi nazionali e non per accanimento ideologico. Gli impegni presi vanno mantenuti e lo Stato deve onorare i debiti.”