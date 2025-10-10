Pecoraro Scanio: Italia tutela agricoltura, cibo e consumatori

Rimini, 10 ott. (askanews) – Dalla Fiera Internazionale del Turismo TTG di Rimini e da Expo della FAO a Roma dedicata al tema “Dal Seme al Cibo”, il presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio rilancia le proposte e iniziative concrete per promuovere un’agricoltura sostenibile, un’alimentazione sana e la tutela dei consumatori e dell’ambiente emerse dai convegni organizzati con Campagna Amica,Coldiretti e la world farmers market coalition.

Tra le idee presentate, grande attenzione ha suscitato la proposta di azzerare le tasse a livello nazionale, regionale e locale per gli agriturismi biologici, ovvero per quelle realtà che scelgono di puntare su un’agricoltura senza pesticidi, rispettosa della salute e del territorio.

Un’iniziativa che intende premiare chi investe nella qualità e nella trasparenza, rafforzando il legame tra turismo rurale, sostenibilità e sicurezza alimentare.

Nel contesto della Expo della FAO a Roma, dedicata all’agricoltura mondiale e alla filiera “dal seme al cibo”, si è svolto anche un incontro internazionale con i ministri dell’Agricoltura di Senegal, Ghana e Congo-Brazzaville, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione nel quadro del programma “Food for Peace – Cibo per la Pace”, sostenuto anche dall’Italia.

L’ex Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente, ha sottolineato il ruolo strategico del nostro Paese: “L’Italia è da sempre un punto di riferimento mondiale nel campo dell’agricoltura di qualità e della cultura del cibo. Abbiamo una grande responsabilità: promuovere un modello basato su produzioni tracciabili, sostenibili e riconoscibili, a tutela dei consumatori e dell’ambiente.” Pecoraro Scanio ha inoltre evidenziato come la sfida globale del futuro debba essere quella di garantire cibo sano e accessibile per tutti, contrastando il cibo anonimo, il “fake food” e il “cibo spazzatura”, che minacciano salute, ambiente e coesione sociale.

“Il cibo buono e autentico è anche strumento di pace e di sviluppo sostenibile. Dobbiamo unire le forze, a livello nazionale e internazionale, per promuovere un’agricoltura che rispetti la terra e le persone”, ha detto.