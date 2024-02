Pecoraro Scanio: La sfida Ecodigital fa bene alla Sardegna

Roma, 16 feb. (askanews) - La transizione EcoDigital è una leva strategica per lo sviluppo del settore agroalimentare in un contesto in continua trasformazione, caratterizzato da numerose sfide quali crisi climatica, degrado e inquinamenti ambientali, scarsità idrica e abbandono di centri minori, ...

Roma, 16 feb. (askanews) – La transizione EcoDigital è una leva strategica per lo sviluppo del settore agroalimentare in un contesto in continua trasformazione, caratterizzato da numerose sfide quali crisi climatica, degrado e inquinamenti ambientali, scarsità idrica e abbandono di centri minori, interni e montani. È evidente che la digitalizzazione del settore agricolo ha il potenziale di rivoluzionare i contesti rurali promuovendo efficienza, sostenibilità e competitività.

“Valorizzare la vitalità dei contesti rurali con la digitalizzazione significa promuovere la consapevolezza del forte legame identitario tra attività agricole e azioni di conservazione dei paesaggi e della biodiversità, tra gestione sostenibile delle risorse, valorizzazione delle forme di turismo responsabile e coltivazione di cibo biologico per una filiera agroalimentare di qualità. Proprio dalla riforma che ho firmato nel maggio 2001 sono nate quelle realtà che oggi rappresentano le nuove forze di rilancio del Paese, a partire da territori ricchi di patrimoni agroalimentari come quelli della Sardegna. Parliamo dell’universo di nuovi servizi, tra cui agriturismi, agriasilo, fattorie didattiche, farmer market e altri, che hanno preso vita anche grazie all’azione di una nuova generazione di giovani agricoltori innovativi ed ecodigital” dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione e già Ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente.

Partendo da questi presupposti, se ne parlerà domani Sabato 17 febbraio, a Quartu Sant’Elena (CA), ore 11:00, all’incontro che si terrà al Mercato di Campagna Amica (via Pitz’e Serra) dal titolo “Giovani, Agricoltura e Innovazione per una transizione EcoDigital giusta. Le best practice al servizio di un’agricoltura sostenibile e identitaria”, promosso dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Giovani Impresa Sardegna.

All’evento, insieme al Presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, interverranno: Luca Saba (Direttore regionale Coldiretti Sardegna); Mariafrancesca Serra (Presidente nazionale Coldiretti Donne); Nicola Stefano Tuveri (Delegato regionale Giovani Impresa Sardegna); Debora Castangia (Castanicoltrice, Giovani Impresa Nuoro-Ogliastra); Diego Lai (Fondatore e CEO Autentico Srl); Frediano Augusto Mura (CEO Lampus Thunder Gin).