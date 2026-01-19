Pecoraro Scanio: la transizione ecologica e digitale parte dai Comuni

Roma, 19 gen. (askanews) – “La sfida della transizione ecologica e digitale parte dai Comuni e deve coinvolgere tutto il territorio italiano, dalle Alpi a Pantelleria . Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura e promotore della rete EcoDigital, annunciando l’incontro “Comuni EcoDigital”, in programma il 21 gennaio a Roma.

“I fondi del PNRR sono arrivati in Italia proprio per le transizioni ecologica e digitale grazie alla sfida politica che, durante il governo guidato da Giuseppe Conte, ha portato oltre 200 miliardi di euro nel nostro Paese – sottolinea Pecoraro Scanio – e queste risorse destinate sono vincolate in larga parte proprio alla transizione ecologica e digitale.

Oggi è fondamentale capire, soprattutto insieme ai Comuni, come stiamo utilizzando questi strumenti e come potremo farlo meglio per garantire più servizi ai cittadini e maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione”.

L’incontro EcoDigital riunirà amministratori locali, istituzioni, università, giovani start-up ed esperti, con l’obiettivo di valorizzare le buone pratiche già presenti nei territori. “EcoDigital è una rete indipendente costruita in oltre quattro anni – conclude Pecoraro Scanio – che mette insieme cittadini, amministratori, mondo accademico e innovatori. Serve a far emergere le esperienze positive del Paese e a moltiplicarne numero, qualità e valore, contrastando anche la fuga dei giovani talenti. Dal 2026 vogliamo rilanciare con forza il ruolo dei Comuni, dei piccoli borghi e delle grandi città nella costruzione di un’Italia moderna, sostenibile e digitale”.