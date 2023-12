Pecoraro Scanio: Legge bilancio nemica di Futuro e innovazione

Roma, 22 dic. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital boccia la manovra approvata oggi al Senato: “una legge senza visione, nemica del futuro e dell’innovazione. Dove è la svolta sulle transizioni ecologica e digitale richiamate in tutti gli accordi internazionali e in ogni discorso di Mattarella? Questa manovra economica non solo taglia risorse a scuola, sanità e poveri ma é vuota di azioni a favore di giovani e imprese innovative. Servirà un’azione forte per ottenere una vera legge quadro sulla transizione Ecodigital. Senza accelerare e integrare le due transizioni l’Italia perderà l’occasione di creare lavoro e benessere duraturo con uno sviluppo davvero sostenibile.”