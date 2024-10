Pecoraro Scanio: Legge di bilancio non dimentichi startup e giovani

Genova, 15 ott. (askanews) – Dal convegno Liguria Ecodigital al Talent Garden di Genova Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, promotore della rete Ecodigital e già ministro ricorda al governo la scarsa attenzione a startup, giovani e innovazione e chiede una svolta: “Germania, Francia e Spagna investono fino a dieci volte più dell’Italia su startup innovative e giovanili. Serve una svolta già nella legge di bilancio. E occorre spingere le imprese italiane a investire, in Italia lo fa il 16% delle grandi aziende capitalizzate contro il 97% della Germania. Invece le nuove norme stanno creando più ostacoli che occasioni per i giovani innovatori. E negli ultimi 10 anni oltre un milione di giovani hanno lasciato il nostro Paese non possiamo tollerare questa emorragia di intelligenze, speranze ed energie positive”. L’incontro Ecodigital a Genova ha visto coinvolti esperti e startup giovanili tra cui Fabrizia Pecunia, sindaca di Riomaggiore, Andrea Bassoli project manager Fratello Sole, Chiara Ghisalberti coord, Campagna amica Liguria.

Manuel Urzì, 25 anni, maneger dealflow, coordinatore della rete Ecodigital per il Nord ha sottolineato la necessità di ottimizzare il dialogo tra tutti gli attori dell’ecosistema dell’innovazione.