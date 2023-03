Pecoraro Scanio: l'Onu lancia l'allarme mondiale per l'acqua

New York, 21 mar. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, già sostenitore del vittorioso referendum sull’acqua pubblica del 2011, da New York, dove si aprirà mercoledì l’assemblea Onu dedicata all’acqua e dove la fondazione Univerde presenta la traduzione in italiano del rapporto 2023 Unesco Wwap sulle risorse idriche del mondo, ha lanciato un allarme: “Senza acqua non c’è vita, le Nazioni Unite dopo quasi 50 anni aprono l’Assemblea Generale dell’Onu dedicata all’acqua. Sarà adottato il piano d’azione per l’acqua: un impegno di tutti i paesi per affrontare un’emergenza che rischia di diventare drammatica con il cambiamento climatico. L’Italia è in piena emergenza idrica – ha detto – c’è un problema di siccità importante e rilevante soprattutto al Nord e al Centro, il governo ha annunciato un decreto acqua che ancora non si vede e che deve essere coraggioso e efficace. Proprio oggi entrano anche in vigore le nuove normative sulla qualità delle acque destinate ad uso umano e l’Italia si adegua alla direttiva europea”.

“La sfida che parte dal Palazzo di Vetro a New York – ha concluso Pecoraro Scanio – è che dobbiamo assicurare acqua di qualità a tutti i cittadini del Pianeta e capire che per evitare guerre e conflitti legati all’acqua bisogna lavorare insieme”.