Pecoraro Scanio: Mercati contadini alternativa lobby cibo artificiale

Roma, 22 mag. (askanews) – In questi giorni a Roma è in corso l’assemblea di lancio della coalizione mondiale dei mercati contadini promossa da Campagna Amica e Coldiretti e con delegati provenienti da 50 paesi. Prime giornate al mercato del circo Massimo e chiediamo un parere ad Alfonso Pecoraro Scanio, presidente del comitato scientifico di Campagna Amica e autore,da ministro dellìagricoltura, della legge sulla multifunzionalità che ha dato il via a queste nuove attività agricole.

“‘La world farmer market coalition’ che è stata battezzata in IItalia è un riconoscimento del modello agricolo multifunzionale italiano come alternativa al cibo anonimo e artificiale promosso dalle multinazionali. Il grande impegno del segretario generale della Coldiretti Enzo Gesmundo e del direttore di campagna amica Carmelo Troccoli ha permesso di avviare una rete preziosa tra realtà contadine di tutto il mondo. I mercati contadini sono il luogo di incontro tra produttori e consumatori e scegliere il 22 maggio, la giornata mondiale della biodiversità, per questo battesimo da anche il segno dellìimpegno per la sostenibilità e il contrasto al cambiamento climatico. Le agricolture familiari del mondo e le diete tradizionali tra cui la nostra dieta mediterranea sono quelle più amiche dell’ambiente e non consentiremo che siano soppiantate da un modello distruttivo delle tradizioni e della convivialità del cibo”.