Pecoraro Scanio: Olio extravergine aiuta salute e ambiente

Roma, 24 nov. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro dell’agricoltura rilancia la dieta mediterranea e l’olio extravergine d’oliva dalla prima della tre giorni di EVOO Trends , evento sull’olio nuovo dal mercato di Campagna Amica del circo Massimo a Roma ” l’olio extravergine d’oliva é il re della dieta mediterranea e rappresenta la sfida della cultura agroalimentare italiana e mediterranea ai cibi anonimi, artificiali e iperprocessati . La dieta mediterranea è considerata la più importante per salute e ambiente e collegata alla biodiversità che ci permette di avere il più grande censimento di prodotti agroalimentari tradizionali al mondo. Sono orgoglioso di un Paese che scelse di essere libero da Ogm e dopo anni la first lady Michelle Obama decise di mettere alla Casa Bianca l’orto biologico e ogm-free di slow food e non certo quello Ogm della Monsanto. L’Italia deve sostenere sempre la ricerca sull’innovazione purché in aree confinate ma sapersi guidare il modello agricolo biologico e naturale. E l’olio extravergine d’oliva è un simbolo anche delle nuove diete vegana e vegetariana che si stanno diffondendo.”