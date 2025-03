Pecoraro Scanio: Parco Nazionale del Matese va realizzato subito

Roma, 28 mar. (askanews) – “Il Parco Nazionale del Matese deve finalmente vedere la luce. È previsto da una legge dello Stato, approvata nel dicembre 2017, e i continui ritardi – spesso giustificati da motivazioni pretestuose – devono cessare. La norma va attuata, senza ulteriori rinvii”. Lo dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell’Ambiente, tra i promotori di un incontro che si terrà lunedì 31 marzo alla Camera dei Deputati sulla recente sentenza e sul futuro del Parco Nazionale del Matese, con la partecipazione di parlamentari, rappresentanti del mondo agricolo, delle aree protette e di storiche associazioni ambientaliste come Italia Nostra, Touring Club e WWF.

“Oggi – ha sottolineato Pecoraro Scanio – c’è anche una sentenza del Tribunale, nata da un ricorso di Italia Nostra, che rappresenta un importante precedente giuridico: se entro il 22 aprile il Ministero dell’Ambiente non procederà con la delimitazione del parco, lo farà un commissario ad acta. Sono certo che il Ministero non voglia rinunciare a una sua competenza specifica e lasciarla a un commissario”.

L’ex ministro ha ricordato che il Parco Nazionale rappresenta una risorsa strategica per la tutela dell’ambiente, per la difesa del sistema appenninico e per la valorizzazione delle aree interne del nostro Paese.

“Esiste già da anni il Parco Regionale del Matese in Campania. È giusto e doveroso che anche il Molise, dove tanti cittadini e amministratori locali stanno lavorando con passione per questa causa, possa finalmente vedere riconosciuto il proprio ruolo con la nascita del Parco Nazionale. È importante accogliere i suggerimenti ragionevoli e sostenibili delle comunità locali e di entrambe le Regioni, Campania e Molise, ma senza che questo diventi un alibi per bloccare un’opera fondamentale”, ha spiegato.

“Il nuovo articolo 9 della Costituzione – ha concluso Pecoraro Scanio – impone alla Repubblica di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni. Realizzare il Parco Nazionale del Matese è un passo concreto anche per attuare questa nuova visione costituzionale”.