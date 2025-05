Pecoraro Scanio: Pasta buon simbolo candidatura Cucina Italiana

Roma, 9 mag. (askanews) – Nell’ambito del meetup EcoDigital a TUTTOFOOD, con il sostegno di EuroToques e la partecipazione di personalità del mondo dell’enogastronomia, del turismo e dell’innovazione giovanile, è stata lanciata una proposta concreta e identitaria: scegliere la Pasta come simbolo della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’UNESCO.

Così come siamo riusciti a ottenere il riconoscimento per l’arte del pizzaiuolo napoletano – dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, già Ministro dell’Agricoltura e promotore della candidatura della pizza UNESCO – dobbiamo ora raggiungere un altro grande obiettivo: il riconoscimento della Cucina Italiana come patrimonio dell’intera umanità. E quale simbolo migliore se non la Pasta? .

La proposta nasce dall’evidente valore identitario della pasta nella cultura alimentare italiana: un alimento trasversale, presente dalle Alpi a Pantelleria, che racchiude in sé la ricchezza delle ricette regionali, locali e territoriali. Ma la candidatura non si basa solo su motivi storici e culturali.

La nostra cucina – continua Pecoraro Scanio – è un modello di sostenibilità e circolarità, capace di valorizzare ingredienti agroalimentari anche marginali o di recupero, in una prospettiva che coniuga tradizione e innovazione. È inoltre espressione di una straordinaria biodiversità culturale, testimoniata da oltre 5.000 prodotti agroalimentari tradizionali censiti, il più alto numero al mondo .

Il percorso verso dicembre, data in cui l’UNESCO potrebbe pronunciarsi, è dunque segnato da un messaggio chiaro: la Cucina Italiana non è solo buona e famosa nel mondo, è anche un esempio virtuoso di patrimonio culturale vivo, sostenibile e inclusivo.

In collaborazione con Fondazione Univerde