Pecoraro Scanio: Roma piena di rifiuti, imparino da Tivoli

Milano, 21 set. (askanews) – “Tivoli oggi elimina le cicche a terra mentre Roma affoga sotto le immondizie. Basta alle lobby degli inceneritori, vadano a imparare a pochi km.”. “A Roma ancora immondizia per strada e si parla di proposte decrepite come gli inceneritori. Un modo per nascondere i problemi e illudere i cittadini”. Lo dice Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro dell’ambiente che con il prof. Livio de Santoli, ex Prorettore della Sapienza e oggi capolista indipendente scelto da Giuseppe Conte per M5S nel primo plurinominale e uninominale di Roma, lancia un video con un messaggio di complimenti per Tivoli e di bocciatura per l’inceneritore proposto per la Capitale.