Pecoraro Scanio: Salvini aumenta caos treni per celare fallimento

Roma, 13 lug. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro dell’ambiente, attacca il provvedimento di Salvini sullo sciopero dei treni. “Il ministro ha fallito nella mediazione per evitare lo sciopero e ha fatto un provvedimento assurdo che aumenta il caos per gli utenti e lede il diritto di sciopero dei lavoratori. Ridurre la durata d’imperio non aiuta i pendolari che ovviamente si muovono già di mattina, non dopo le 15, e si aggrava la tensione con i lavoratori con il rischio di nuove agitazioni in pieno periodo di ferie dei cittadini e di flussi turistici. Un disastro dovuto ad arroganza e incapacità di gestire in tema importante come i trasporti. Basta show sul ponte e lavori per trasporti efficienti.”