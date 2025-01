Pecoraro Scanio "Sant'Antuono è vero Pizza Day"

Roma, 17 gen. (askanews) – Uno dei meriti della vittoria della campagna #pizzaUnesco é stato aver spinto i pizzaiuoli a rilanciare la festa di Sant Antuono e creare cosi un vero “pizza day” come esiste in varie aree del mondo come per esempio lo stato di San Paolo in Brasile ma non paradossalmente in Italia. E Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, promotore della campagna #pizzaUnesco e già ministro dell’agricoltura in questa giornata rilancia il ruolo economico e culturale della pizza come simbolo e dei pizzaiuoli come depositari di questa secolare tradizione artigianale. “La festa di Sant’Antuono protettore dei mestieri che usano il fuoco e quindi di pizzaiuoli e fornai é diventata il vero pizza day festeggiato non solo a Napoli. É importante che il Comune abbia istituito la giornata del pizzaiuolo in modo ufficiale e che si diffonda un senso di comunità che é proprio alla base del riconoscimento Unesco. E va ricordato l’impatto positivo su economia e occupazione che questa nuovo prestigio internazionale sta avendo sui pizzaiuoli di scuola napoletana, sul turismo, sull’export dei prodotti agroalimentari campani. Occorre tutelare questa tradizione e mantenere unità e collaborazione tra tutti gli operatori, le associazioni e le istituzioni che sono impegnate nella difesa della qualità della pizza e della nostra cultura enogastronomica che punta ora anche al riconoscimento Unesco per la cucina italiana su cui sono personalmente impegnato”, dice Pecoraro Scanio.