Pecoraro Scanio: serve alleanza per il clima

Roma, 2 ago. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde che lanciò da ministro dell’ambiente il “patto per il clima” nel 2007 insieme a Jeremy Rifkin e esperti e imprenditori innovativi dichiara in un video: “di fronte all’allarme sempre più evidente di un cambiamento climatico che accelera occorre ascoltare il segretario generale dell’Onu. Assurdo vedere attacchi al ministro dell’ambiente Pichetto perché si preoccupa dell’emergenza climatica. Non ci serve un governo che litiga mentre servono

urgenti misure di adattamento alla nuova realtà climatica e di uscita dai combustibili fossili per evitare esiti catastrofici. Per questo serve una vera Alleanza per il clima e per la Terra che unisca giovani e istituzioni, imprese e scienziati usando tecnologia, norme e intelligenza per frenare e poi fermate la

corsa verso il baratro più volte evocata dall’Onu. Il negazionismo e il catastrofismo si superano con il realismo di riconoscere l’emergenza e agire coerentemente e velocemente”.